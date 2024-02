Piquerez analisa desempenho do Palmeiras no Paulista e cita objetivo do clube após classificação antecipada

O Palmeiras conquistou, de forma antecipada, a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. O lateral esquerdo Piquerez analisou o desempenho do Verdão nessa primeira fase do Estadual e citou o novo objetivo do elenco após garantir a vaga com três jogos a serem disputados.

"É muito importante para nós ter nos classificado antes. Nosso principal objetivo era classificar o segundo, classificar em primeiro para podermos ter a vantagem de definir em casa com a nossa torcida, que ajuda muito o nosso elenco", disse

"O nosso começo de ano vem sendo bom. Infelizmente, perdemos a Supercopa, tivemos azar nos pênaltis. Mas são coisas do futebol, acontecem. O time está classificado para as quartas do Paulistão e agora temos o objetivo de nos classificarmos em primeiro no geral. Ainda faltam três jogos, então temos de focar. O próximo jogo será contra a Portuguesa, vamos em busca dos três pontos e, depois disso, pensar no clássico", seguiu.

Com 21 pontos, o Palmeiras lidera o Grupo B. Nesta quarta-feira, o time comandado por Abel Ferreira enfrenta a Portuguesa, em duelo atrasado da quinta rodada do Estadual. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé. Se vencer, o Verdão já garante o primeiro lugar da chave e passa a liderar a tabela geral, ultrapassando o Santos, que tem 22 pontos.

Nesta temporada, Piquerez vive a expectativa de se tornar o uruguaio que mais jogou pelo Verdão. Atualmente, ele é o terceiro colocado nessa lista, com 134 partidas, atrás de Diogo (147 jogos) e Villadoniga (138 jogos). O jogador, que neste ano, disputou oito jogos pelo Verdão, comentou sobre a possibilidade de alcançar essa marca e ressaltou a vontade de ganhar mais títulos com a camisa do clube.

"São marcas importantes, que ficarão eternizadas na minha história e na história do clube. Não são as mais significativas, pois o mais importante para mim é ganhar títulos, mas fico feliz por estar perto de bater marcas e ficar ainda mais na história do clube", finalizou.

No Palmeiras desde 2021, Piquerez tem sete títulos. São dois Campeonatos Paulistas (2022 e 2023), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), uma Libertadores (2021), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).