Pedro Raul celebra semana livre para "conhecer as ideias" de António Oliveira no Corinthians

O atacante Pedro Raul vibrou com a semana livre que o Corinthians terá pela frente. O jogador, que está recuperado de uma lesão muscular, pretende conhecer ainda mais as ideias do técnico António Oliveira no período sem jogos do Timão.

Em rápida entrevista à Corinthians TV, o atleta se mostrou ansioso para trabalhar com o treinador português. Pedro até participou dos primeiros dias do novo comandante no CT Dr. Joaquim Grava, mas logo se machucou e ficou fora das atividades.

Nesta terça-feira, porém, o atacante voltou a treinar integralmente com o restante do grupo e deve ficar à disposição da equipe para a partida contra o Santo André, no sábado, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista.

"Vai ser muito bom, a primeira semana que o mister vai ter para passar tudo para gente. Desde que ele chegou, teve jogo atrás de jogo, então vai ser uma semana de muito proveito para conhecermos um pouco mais do que ele pensa e para a gente se preparar física, técnica e taticamente, para chegarmos sábado em mais uma decisão", disse o jogador.

Além de Pedro Raul, o Corinthians deve ter outra novidade no próximo jogo. O meia Igor Coronado também treinou com o elenco nesta terça e deve ser relacionado pela primeira vez. O goleiro Cássio, que cumpriu suspensão, também deve retornar ao time na vaga de Carlos Miguel.

O período de treinamento ajudará António a fazer ajustes no Corinthians, que vem de derrota para a Ponte Preta, na Neo Química Arena, por 1 a 0. Com pouco tempo de trabalho, ele planeja implantar suas ideias e recuperar os atletas fisicamente.

Lanterna do Grupo C, com dez pontos, o Corinthians vive situação delicada pensando em classficação ao mata-mata do Paulista. O Timão tem quatro pontos a menos que a Inter de Limeira e o Mirassol, e pode ser eliminado sem nem entrar em campo, caso a Inter vença o São Paulo em jogo atrasado pela quinta rodada.