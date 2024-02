"Não tenho medo de encarar", diz Alberto Valentim ao assumir o ameaçado Ituano

Na tarde desta terça-feira, o técnico Alberto Valentim concedeu sua primeira entrevista coletiva como comandante do Ituano, time seriamente ameaçado de rebaixamento no Campeonato Paulista. Logo no início, o técnico faou sobre o período até o final da primeira fase do torneio estadual, que conta com mais duas rodadas.

"Lógico que é pouco tempo (até o fim do Campeonato Paulista). A gente sempre fala de médio-longo prazo para que as coisas aconteçam e fiquem com a identidade do treinador. Por outro lado, nós teremos cinco sessões de treino. Já dá para ter uma cara, uma ideia. Já dá para eles (jogadores) me conhecerem e eu os conhecer também", disse Valentim.

Alberto Valentim é o novo técnico do Ituano. Após reunião com o gestor Juninho Paulista nesta segunda-feira, foram acertados todos os detalhes do contrato. Ele assinou para as temporadas 2024 e 2025. Ele já comanda o treino a partir desta terça. Ele tem 48 anos.

Bem vindo ! pic.twitter.com/bqkiT5yGoM ? Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) February 26, 2024

O treinador falou ainda sobre o que pretende fazer para manter o Ituano na Primeira Divisão do Campeonato Paulista. Neste momento, o clube possui apenas uma vitória em dez jogos e é o primeiro na zona de rebaixamento. Ainda enfrentará a Inter de Limeira e o São Paulo.

"A pressão existe, sim. Ele (Ituano) nos dá tranquilidade, porque é um clube que acredita muito em um trabalho de médio a longo prazo. Foi umas das razões que pesaram para eu vir para cá. Não tenho medo de encarar esse desafio (permanecer na elite)", completou o treinador, que dirigiu o Atlético-GO em seu trabalho anterior.

Além do Campeonato Paulista, o Ituano disputará a Série B do Brasileirão.