"Não falei nem aos meus pais", revela Hamilton sobre mudança para Ferrari

Novo piloto da Ferrari a partir de 2025, Lewis Hamilton deu mais detalhes sobre a sua mudança de equipe na Fórmula 1. O britânico fez mistério quanto ao futuro e não confidenciou a ninguém em relação aos seus planos profissionais que o fizeram optar por sair da Mercedes.

"Não falei com ninguém. Só falei com os meus pais no dia do anúncio, ninguém estava sabendo. Fiz tudo isso por mim. Afinal de contas, eu tinha que descobrir o que seria melhor para mim", disse, em entrevista no podcast Back at Base, da BBC.

Hamilton utilizou uma cláusula do contrato com a Mercedes que o permitia sair ao fim de 2024. Ele revelou que sempre esteve motivado para seguir na Fórmula 1, apesar dos últimos resultados na categoria.

"Estava entusiasmado com o novo ano, mas não sabia o que o futuro me reservava, ou quanto tempo iria correr. Mas me sentia muito motivado e animado para continuar a competir. A oportunidade apareceu (da Ferrari) e tive de refletir um pouco. Não tive muito tempo para pensar, por isso tive que seguir o meu instinto e decidi aproveitar", explicou.