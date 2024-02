Joia do Santos, Patati agradece apoio da torcida e mira primeira colocação geral do Paulista

Joia do Santos, Weslley Patati fez a sua estreia no Campeonato Paulista 2024 durante a vitória contra o São Bernardo por 2 a 1, no Morumbis. O jogador, de 20 anos, agradeceu o apoio da torcida.

"Quero agradecer ao torcedor que foi até o estádio hoje, nos apoiou o tempo inteiro. Estamos muito unidos, torcedores e jogadores, e vamos lutar para colocar o Santos em seu devido lugar. Na Vila, em São Paulo, ou em qualquer lugar, a torcida do Santos nos abraçou desde o ano passado. Essa vitória de hoje foi o mínimo que eles merecem", comentou.

Com vaga e liderança do Grupo A garantidas, o Santos quer terminar a primeira fase com a melhor campanha. Na ponta, com 22 pontos, o Peixe tem um a mais que o segundo colocado, Palmeiras, que tem uma rodada a menos.

"Foi um resultado muito importante. Lutamos, buscamos os 90 minutos o resultado e fomos premiados com a vitória. Mesmo classificados ainda temos os nossos objetivos nessa fase, que é terminar na liderança entre todos os times, então vamos continuar focados nos próximos jogos", acrescentou.

No começo do ano, Patati integrou o elenco sub-23 do Peixe para a disputa de um torneio amistoso no Catar. Ele participou dos três jogos e marcou um gol.

Contando com a joia, o Santos tem pela frente o RB Bragantino na próxima rodada. A bola vai rolar às 18h (de Brasília) desse domingo, em Bragança Paulista.