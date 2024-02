Ivan Moré volta à TV, fecha com a RedeTV! e terá programa diário

A RedeTV! anunciou hoje (27) a contratação do jornalista Ivan Moré. De volta à TV após quatro anos, o apresentador terá um programa diário com estreia em março.

Estou muito feliz e realizado com essa volta à TV, porque é como eu imaginava, em uma TV super aberta à criação de novidades, de novos conceitos, justamente o que queremos promover com o programa. O 'Qualé, Moré?' vai chegar com uma pegada muito leve, para mostrar tudo aquilo que o esporte hoje em dia não está revelando: um pouco dos bastidores da bola, uma análise mais criativa do que acontece hoje em tudo que orbita o esporte, não só o futebol, mas o esporte como um todo. Ivan Moré

O que aconteceu

O "Qualé, Moré?" estreia em 11 de março, às 11h50 (de Brasília). A atração promete trazer histórias não reveladas, bastidores, reportagens, bate-papo, opinião, dicas de apostas e bom humor.

Moré diz que "o bom humor vai estar presente, mas com seriedade e credibilidade". "Também pretendemos fazer análises esportivas de alguns momentos que mostram toda a genialidade que vemos dentro de campo. Então traremos futebol, coberturas factuais, curiosidades, histórias de superação, tudo isso amarrado com uma narrativa muito espontânea, que acreditamos que o esporte precisa nos dias de hoje", completou.

Será o retorno de Moré à TV após duas décadas na Globo. O apresentou deixou a emissora carioca há quatro anos.