Giro: Nos pênaltis, Mallorca vence Real Sociedad e está na final da Copa da Espanha

O Mallorca é o primeiro time classificado para a final da Copa da Espanha. Nesta terça-feira, no estádio Anoeta, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, a equipe eliminou a Real Sociedad nos pênaltis, por 5 a 4, e garantiu o passe para a decisão. O time, que jogou fora de casa, abriu o placar com González. Oyarzabal deixou tudo igual para os donos da casa.

As duas equipes haviam empatado sem gols no jogo de ida da semifinal, que ocorreu em Mallorca. Com o empate nesta terça-feira, a partida foi para a prorrogação e, posteriormente, decidida nos pênaltis.

Com a classificação, o Mallorca volta à final da Copa da Espanha após 21 anos, quando conquistou o torneio pela primeira vez em sua história. A equipe busca seu segundo título e vai enfrentar Atlético de Madrid ou Athletic Bilbao na decisão.

A Real Sociedad, por sua vez, viu chegar ao fim o sonho de seu quarto título na competição. A equipe foi campeã do torneio pela última vez em 2020, vencendo o rival Athletic Bilbao na decisão.

Os donos da casa voltam a campo neste sábado, em duelo com o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol. O Mallorca encara o Girona, no domingo, pela mesma competição.

O jogo contou com poucas chances reais de gol na primeira etapa. As duas equipes se estudaram bastante e não desenvolveram muitas jogadas ofensivas.

Nos acréscimos da primeira etapa, aos 46 minutos, a Real Sociedad teve a chance de inaugurar o marcador. O árbitro assinalou pênalti após a bola tocar no braço do zagueiro Raiíllo, capitão do Mallorca. Brais Méndez, que foi o responsável pela cobrança, bateu no meio do gol e parou na defesa do goleiro Samu.

Logo no início do segundo tempo, aos quatro minutos, o Mallorca abriu o placar da partida. González aproveitou cruzamento de Jaume Costa e cabeceou cruzado para vencer o goleiro adversário.

Precisando do empate, a Real Sociedad se lançou ao ataque. Aos 25 minutos, Oyarzabal recebeu passe de Brais Méndez e bateu cruzado de primeira para deixar tudo igual. Com o placar igualado, a partida foi para a prorrogação.

Um lance polêmico marcou a etapa inicial da prorrogação. Aos quatro minutos, Samuel, do Mallorca, salvou chute de Tierney, da Real Sociedad, em cima da linha. Os donos da casa reclamaram de toque de mão do adversário e também alegaram que a bola havia cruzado totalmente a linha. Após revisão do VAR, o árbitro mandou o jogo seguir.

As duas equipes continuaram em busca do segundo gol nos últimos 15 minutos adicionais. Todavia, o empate persistiu no placar e o jogo foi decidido nos pênaltis.

Nas penalidades, o Mallorca teve 100% de aproveitamento e não desperdiçou nenhuma cobrança. A Real Sociedad converteu quatro cobranças, mas Oyarzabal errou a primeira e foi um dos responsáveis pela eliminação da equipe.

