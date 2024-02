Gabriel Jesus vê Endrick 'acima' e quer voltar 'bem' ao Palmeiras

Muitas vezes comparado por torcedores do Palmeiras a Endrick, Gabriel Jesus avaliou, em entrevista ao canal "Cartoloucos", no YouTube, que não estava no mesmo patamar que o atual camisa 9 palmeirense quando tinha 17 anos.

O que aconteceu

Gabriel Jesus disse que há mais diferenças que semelhanças com Endrick. O atacante do Arsenal afirmou que a única coisa que os iguala é o fato de terem sido revelados pelo Palmeiras.

O atacante do Arsenal ainda disse que Endrick está um 'patamar acima', comparando as carreiras aos 17 anos. Na opinião de Gabriel Jesus, Endrick realizou mais coisas com menos idade

Ganhar a Libertadores pelo Palmeiras é um sonho de Jesus, como a Copa do Mundo e a Liga dos Campeões. "Tenho vontade de voltar para o Palmeiras, sim. Mas, se for para voltar, quero voltar bem. Não para pendurar as chuteiras", disse Gabriel Jesus.