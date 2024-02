Flamengo segue de olho em Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino

O Flamengo vem tendo ótimo desempenho defensivo nesta temporada, sofrendo apenas um gol em dez jogos no Campeonato Carioca. Mesmo assim, o clube continua em busca da contratação do zagueiro Léo Ortiz. O defensor do Bragantino já tem tudo acertado com o Rubro-Negros, mas o clube paulista ainda negocia valores a receber com os cariocas.

"A data limite é o dia 07 de março. Não é o limite do Flamengo, é até quando você pode inscrever o jogador. Agora, eu acho que, se o Flamengo não fechar a questão com o Bragantino e vice-versa, com calma as coisas vão se ajustando. Ou eles descem o valor um pouquinho ou o Flamengo aumenta um pouco", disse vice-presidente Marcos Braz.

"Vai ajustando para ver se a chegamos a um denominador comum. A gente entende o que seja plausível, o que seja correto. O Flamengo está atrás desses números", acrescentou o dirigente. Até o momento, os valores da negociação por Léo Ortiz giram em torno de R$ 45 milhões.