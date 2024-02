Felipe Bardi e Erik Cardoso são atrações brasileiras no Mundial Indoor

Com a experiência de terem disputado o Mundial Indoor de 2022, em Belgrado, na Sérvia, e principalmente por terem corrido os 100m em menos de 10s, Felipe Bardi e Erik Cardoso estão entre as atrações da seleção que disputa de sexta-feira (1) a domingo (3), o Mundial de Pista Coberta na Emirates Arena, em Glasgow, na Escócia.

Os dois velocistas vão participar dos 60m - prova análoga aos 100m disputados ao ar livre -, com o objetivo de aperfeiçoar a largada. O treinador Darci Ferreira da Silva mostrou bastante confiança nos atletas.

"Vão fechar o primeiro ciclo do ano no Mundial Indoor. Depois treinarão para o Mundial de Revezamentos das Bahamas, em maio, e para os Jogos Olímpicos de Paris, em agosto. As expectativas são as melhores possíveis", comentou.

"Eles estão preparados e prontos para essa importante competição. Agora é ir para cima e fazer o melhor. É uma honra defender o Brasil", concluiu Darci.

Além do técnico, Felipe Bardi, atual campeão sul-americano dos 60m indoor com sua melhor marca pessoal (6.58s) e recordista brasileiro dos 100m (9.96s), também mostrou bastante confiança para a competição em Glasgow.

"Eu sempre tenho como objetivo melhorar a marca. Em Glasgow não será diferente. É claro que o recorde do ano passado nos 100 m foi expressivo, o Brasil precisava dessa marca, mas a gente está pensando em ser mais rápido. Tem grandes competições, no Brasil, inclusive, como o Troféu Brasil e o Ibero-Americano. Quem sabe correr na casa dos 9.80 e chegar forte nos Jogos Olímpicos", afirmou.

Por fim, Erik Cardoso, que tem como melhor resultado nos 60m o tempo de 6.71s, garantiu encarar todos os desafios.

"Espero ter mais um ano abençoado, graças a Deus e a Nossa Senhora. Vou encarar todos os desafios e procurar fazer sempre o melhor", concluiu Erik.

O Brasil participará da 19ª edição do Mundial, com uma equipe de 20 atletas, sendo 11 mulheres e 9 homens. A equipe segue nesta terça-feira em dois grupos para a Escócia.