Esposa de reforço do Palmeiras sofre aborto espontâneo

Beatriz Viana, esposa do meio-campista Rômulo, anunciado pelo Palmeiras na última terça-feira (20), sofreu um aborto espontâneo.

O que aconteceu

O meia usou as redes sociais para compartilhar a informação. De acordo com o jogador, o processo teve início ontem (26).

Rômulo ainda disse que o casal está "melhor". O meia agradeceu as mensagens de apoio que eles têm recebido neste momento difícil.

O novo reforço do Palmeiras ganhou destaque no Novorizontino. Depois de chamar a atenção em 2023, ele confirmou o bom momento no início do Paulistão 2024, sendo decisivo nas vitórias do time do interior contra o Corinthians (deu uma assistência) e contra o Santos (marcou um gol).