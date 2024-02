Entenda como Carpini pode encaixar James Rodríguez no time titular do São Paulo

O torcedor são-paulino ganhou uma excelente notícia nesta segunda-feira. O meia colombiano James Rodríguez foi inscrito pelo clube no Campeonato Paulista e pode enfim estrear pelo São Paulo em 2024. Com seu retorno, o técnico Thaigo Carpini deve buscar uma formação para encaixar o atleta na equipe titular.

James possui características de um meia de criação e representa o clássico "camisa dez" do futebol. Nos últimos jogos, Carpini tem apostado na utilização de jogadores com atributos diferentes para esta posição. Luciano, atacante de origem, é o atleta que mais tem sido usado pelo treinador neste setor. Contudo, o jogador pouco criou a favor do time nas últimas partidas e é alvo de críticas por parte da torcida.

No empate com o Guarani, Carpini escalou o meia Michel Araújo na posição, outro jogador com características diferentes das de James que também apresentou pouca criatividade para armar o jogo.

O São Paulo inscreveu James Rodríguez no Campeonato Paulista. Conforme regulamento, o meio-campista colombiano ficou com a vaga de Luiz Gustavo, cujo prazo de recuperação da lesão no tendão de Aquiles da perna direita será superior ao período de disputa da competição.

O retorno de James pode ser a peça necessária ao esquema do jovem treinador. O colombiano já mostrou em todos os clubes que passou ser um exímio jogador com características clássicas de um meia armador. A falta de criatividade na armação das jogadas, que tem sido um problema no São Paulo, pode chegar ao fim com a entrada do ex-Real Madrid em campo.

Caso seja escalado como titular nos próximos jogos, James deve fazer a mesma função que Luciano e os demais jogadores tentaram realizar nas últimas partidas. A diferença seria no estilo de jogo do Tricolor, que passaria a ser moldado para o colombiano.

Com James, além de ganhar criatividade na armação, o São Paulo ganhará mais precisão nos passes e um jogo mais térreo, o que não tem acontecido nos últimos jogos da equipe, que apostou excessivamente em jogadas aéreas.