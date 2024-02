Destaque, Aníbal Moreno vive maior sequência como titular no Palmeiras

Aníbal Moreno vem sendo um dos destaques do Palmeiras no Campeonato Paulista. O argentino, que chegou como reforço para o time de Abel Ferreira nessa temporada, ganhou confiança do treinador e agora vive sua maior sequência como titular, com três jogos entre os onze iniciais.

O argentino foi titular na vitória por 3 a 1 contra o Mirassol e novamente se destacou. Além de marcar o primeiro gol, que empatou o duelo em 1 a 1, fez uma boa partida. Segundo dados do Sofascore, ele teve dois desarmes e duas interceptações. Ainda, acertou 88% dos passes.

Aníbal Moreno (24 anos) entre todos do @Palmeiras na temporada 2024: 1º em desarmes (24)

1º em interceptações (11)

1º em bolas recuperadas (48)

2º em ações defensivas (42)

2º em ações com a bola (453)

2º em duelos ganhos (40) ??? pic.twitter.com/NVx4nXUddz ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 26, 2024

Ex-Racing, Aníbal estreou pelo Palmeiras na primeira rodada do Campeonato Paulista, no empate por 1 a 1 contra o Mirassol. Nessa oportunidade, ficou em campo por 28 minutos. Depois disso, ganhou chance como titular em seis jogos (Inter de Limeira, Red Bull Bragantino, Ituano São Bernardo, Corinthians e Mirassol). Assim como Jhon Jhon, foi utilizado por Abel Ferreira em todos os compromissos da equipe na temporada.

O atleta lidera o ranking da equipe em alguns fundamentos como desarmes (24), interceptações (11) e recuperações de bolas (48). Aníbal também se destaca em outros quesitos, como ações defensivas (42), ações com a bola (453)



e em duelos ganhos (40).

Com Aníbal à disposição, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, quando enfrenta a Portuguesa, em duelo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé. Com 21 pontos, a equipe está invicta e já classificada às quartas de final.