Delegação do São Paulo desembarca em Brasília, onde não atua desde 2016

O São Paulo desembarcou em Brasília no início da noite desta terça-feira para enfrentar a Inter de Limeira, quarta, às 21h35, em duelo atrasado válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

A delegação tricolor contou com uma recepção calorosa da torcida na porta do hotel em que ficará hospedada na capital federal. Antes, ainda na pista do aeroporto, muitos funcionários aproveitaram para registrar o encontro com os jogadores são-paulinos, que deixavam a aeronave.

O São Paulo não atua em Brasília desde junho de 2016 e deverá contar com o apoio massivo dos tricolores no estádio Mané Garrincha. O último jogo do Tricolor na capital federal foi contra o Flamengo, pelo Brasileirão daquele ano. O confronto terminou empatado em 2 a 2.

Calleri foi o destaque daquela partida, marcando os dois gols do São Paulo e terminando expulso, aos 23 minutos do segundo tempo. Rodrigo Caio, que ainda defendia o Tricolor, contra, e Willian Arão balançaram as redes para o Flamengo.

O São Paulo é o vice-líder do Grupo D do Campeonato Paulista, mas quer voltar a vencer após quatro jogos para afastar um risco maior de não se classificar para o mata-mata da competição. Já a Inter de Limeira também mira o triunfo para colar na liderança do Grupo C, que pertence ao Red Bull Bragantino, e acabar com qualquer chance matemática de o Corinthians avançar à próxima fase do Estadual.