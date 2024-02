De volta ao Allianz? Palco do jogo entre Palmeiras e Botafogo-SP pelo Paulista deve ser definido até quinta-feira

O Palmeiras ainda não sabe onde será o jogo contra o Botafogo-SP, válido pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida está marcada para acontecer no Allianz Parque, mas corre risco de ser realocada para a Arena Barueri, assim como foram os últimos três jogos do clube como mandante.

O local da partida até dez dias antes da realização do confronto de acordo com o Regulamento da Federação Paulista de Futebol (FPF) e com o Estatuto do Torcedor. Dessa forma, precisaria que a manutenção do campo e vistoria da FPF fossem feitas até o dia 29 de fevereiro, próxima quinta-feira. Caso as etapas não sejam concluídas, o Palmeiras deve jogar novamente em Barueri.

A troca no material do gramado sintético começou neste mês, mas o Palmeiras não recebeu nenhum prazo para conclusão da manutenção. Antes do jogo contra o Mirassol, no último sábado, a presidente reclamou da gestão da Real Arenas. A mandatária também declarou que os atletas farão um teste no gramado antes de jogarem lá para definirem se há boas condições.

O estádio do Verdão está vetado pela FPF para receber jogos do Estadual desde o dia 2 de fevereiro. Nessa decisão, a federação decidiu que o local só será liberado após resolver melhorias nas condições do gramado, fato que deverá ser atestado por meio de nova vistoria técnica.

A última vez que a equipe comandada por Abel Ferreira jogou no dia 28 de janeiro, quando venceu o Santos, por 2 a 1, em duelo da terceira rodada do Campeonato Paulista. Depois desse duelo, o Verdão decidiu que não jogaria mais no estádio enquanto o gramado não tivesse boas condições para receber jogo.

O Palmeiras tem compromisso marcado para esta quarta-feira, contra a Portuguesa, duelo atrasado da quinta rodada do Paulistão. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé. Com 21 pontos, a equipe alviverde já está classificada às quartas e ocupa a liderança do Grupo B.