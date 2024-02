Com retorno de Juba, Bahia realiza último treino com bola antes de enfrentar o CRB

Na manhã desta terça-feira, o Bahia realizou o último treino com bola antes de enfrentar o CRB, pela Copa do Nordeste. Luciano Juba, Sidnei e Roger, que estavam indisponíveis no último jogo, treinaram normalmente.

Após uma atividade de aquecimento, a comissão técnica separou o elenco em três times para um exercício técnico, utilizando traves de diferentes tamanhos com a participação dos quatro goleiros.

Na sequência, o treinador Rogério Ceni passou orientações e comando um treino tático. Enquanto isso, em outro campo, quem foi titular no duelo contra o Juazeirense, no último domingo, treinou cobranças de pênalti e falta.

?? Ativação no campo e parte técnica foram os primeiros trabalhos do treino desta manhã #BBMP pic.twitter.com/R7xdv156dB ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) February 27, 2024

O clube divulgou que a delegação viajará para Maceió, local do jogo, ainda na tarde desta terça. CRB e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.