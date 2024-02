Com brilho de Cleiton, Bragantino bate Águilas Doradas nos pênaltis e avança à terceira fase da Libertadores

O Red Bull Bragantino segue em busca de uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. No jogo de volta da segunda fase da competição, o Massa Bruta bateu o Águilas Doradas nos pênaltis, por 4 a 3, no Nabi Abi Chedid. As duas equipes empataram sem gols nos 180 minutos.

Agora, o Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha aguarda a definição do seu adversário na terceira fase da Libertadores, que sairá do confronto entre Botafogo e Aurora, da Bolívia. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Red Bull Bragantino e Águilas Doradas voltam a entrar em campo neste fim de semana. O Massa Bruta terá um difícil compromisso pela frente: enfrenta o Santos, neste domingo, também em casa. O duelo está previsto para as 18 horas, pela 11ª e penúltima rodada do Paulistão.

Já o Águilas Doradas também retorna aos gramados neste domingo, mas um pouco mais tarde que o Massa Bruta. O time visita o Independiente Medelín, às 20h10, no Estádio Atanasio Girardot, pela décima rodada do Campeonato Colombiano - Apertura.

O jogo

O Bragantino criou a primeira grande chance do jogo aos nove minutos. Quinónes saiu jogando errado e a bola ficou com Vitinho. O camisa 28 adentrou a grande área e finalizou cruzado, rasteiro, para boa defesa do goleiro Contreras.

O restante do primeiro tempo, porém, correu sem grandes oportunidades. O jogo ficou muito travado no meio de campo, apesar da equipe brasileira tentar levar perigo ao gol adversário. Contudo, a partida seguiu truncada e foi para o intervalo com o placar em 0 a 0.

Com sete minutos do segundo tempo, o Bragantino percebeu a dificuldade em infiltrar a defesa colombiana, Helinho decidiu arriscar de fora da área, mas a bola passou rente à trave direita e foi pela linha de fundo.

Aos nove minutos, o Águilas Doradas foi quem quase abriu o marcador. Rivas fez grande jogada dentro da grande área, driblou a marcação e finalizou. A bola passou pelo goleiro Cleiton, mas Léo Ortiz estava lá para dar um chutão e tirar em cima da linha. A partida, sem novas emoções, encaminhou-se para os pênaltis.

Na primeira cobrança da equipe colombiana, Cleiton foi herói. O goleiro ficou no meio e defendeu uma bomba de Salazar. Já Lincoln converteu e colocou o Massa Bruta à frente no placar. Na última cobrança do Águilas Doradas, Góez chutou para fora e, com isso, a classificação do Bragantino foi garantida.