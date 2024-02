Cicinho "recomenda" São Paulo entregar jogo para eliminar o Corinthians

O Corinthians vive situação complicada no Campeonato Paulista e depende de, pelo menos, um empate do seu rival, o São Paulo, para seguir com o sonho da classificação para a fase eliminatória. No entanto, para Cicinho, o Tricolor deveria entregar o jogo contra a Inter de Limeira.

"Como um bom são-paulino, eu deixaria esse jogo para o Corinthians ficar de fora e depois correria atrás dos outros seis pontos", disse o ex-jogador Tricolor e atual comentarista ao ArenaSBT.

O Corinthians está na lanterna do Grupo C com 10 pontos, quatro atrás da Inter de Limeira e Mirassol, que ocupam a segunda e terceira colocação. Portanto, o Timão tem apenas duas rodadas para reverter essa situação.

A Inter de Limeira ainda tem um jogo a menos, justamente contra o São Paulo. O RB Bragantino é o líder com 18 pontos, e não pode mais ser ultrapassado pelo Corinthians.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? 28/02 (quarta), 21h35

? Inter de Limeira

? Estádio Mané Garrincha ? 03/03 (domingo), 20h

? Palmeiras

? MorumBIS ? 10/03 (domingo), 16h

? Ituano

Apesar do Cicinho "recomendar" que o São Paulo entregue este jogo, a equipe do Morumbis também possui motivos para se preocupar e corre risco de ficar de fora da próxima fase do Paulistão.

O Tricolor até possui um confronto a menos, mas ocupa a segunda colocação do Grupo D com 15 pontos, mesma quantidade que o São Bernardo, que está na terceira posição.

São Paulo e Inter de Limeira se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Arena Mané Garrincha. Nas últimas duas rodadas, o time de Carpini terá o Palmeiras e o Ituano pela frente.