Cano vive expectativa da final com a LDU e prefere esquecer arbitragem

O Fluminense segue a sua preparação para o duelo de volta contra a LDU que vale a taça da Recopa Sul-Americana. A missão carioca no Maracanã é reverter a derrota da semana passada por 1 a 0 no Equador e, para o artilheiro Germán Cano, não falta confiança.

"A gente está treinando bem, sabemos que não é nada fácil, vamos com expectativa, temos um grande time, vamos fazer de tudo para conquistar a taça que o Fluminense não tem", disse o argentino nesta terça-feira em entrevista à ESPN. "Sabemos que estamos em casa, com os torcedores que vão lotar o Maracanã, vamos fazer nosso melhor jogo", emendou.

Cano foi um personagem importante no jogo da semana passada, principalmente pelo pênalti sofrido que acabou ignorado pela arbitragem. Agora, ele prefere não gastar as suas energias com uma preocupação em relação a quem irá apitar o duelo.

"A imagem vale mais do que mil palavras, mas não quero falar nisso. Não podemos fazer mais nada, temos a oportunidade de fazer melhor agora e não depender da arbitragem", afirmou.

Para Cano, a concentração dentro de campo vai fazer a diferença diante da LDU. "Sabemos que eles são um grande rival, com grandes jogadores, com repertório muito bom da metade de campo para cima. Precisamos entrar em campo concentrados para fazer o nosso melhor. É ficar atento a cada detalhe", comentou.