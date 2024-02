Botafogo x Aurora: onde assistir e informações da Fase 2 da Copa Libertadores

Disposto a aliviar o clima de tensão e evitar evitar um vexame, o Botafogo entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30(de Brasília), para medir forças com o Aurora, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela partida de volta da Fase 2 da Copa Libertadores. ESPN e Star+ fazem a transmissão do duelo.

Na partida de ida, na semana passada, as duas equipes empataram sem gols. Com isso, quem vencer avança para a terceira etapa, enquanto que uma nova igualdade vai forçar a disputa de pênaltis, algo que o Botafogo precisa evitar para não correr riscos.

O clima no Alvinegro é de tensão. Mesmo com o triunfo por 2 a 0 sobre o Audax, no sábado, a classificação para as semifinais do Estadual é pouco provável. Além disso, o técnico Tiago Nunes não resistiu ao empate na Bolívia, o que tem feito o time ser gerido em campo pelo auxiliar Fabio Matias, da comissão técnica permanente.

Apesar dessa situação, os jogadores do Botafogo entendem que podem superar o adversário. Mas alertam que o Aurora precisa ser respeitado, já que participou da etapa anterior e eliminou o Melgar, no Peru, com empate por 1 a 1 no jogo de volta.

"Tivemos um bom resultado na partida de ida e agora teremos o apoio de nossa torcida. Mas precisamos estar atentos, pois o Aurora vai jogar com o nosso erro. É um time que na fase anterior se classificou fora de casa", disse o goleiro Gatito Fernández.

É decisão na casa alvinegra pela Conmebol Libertadores!

O auxiliar só deve anunciar o time que vai a campo minutos antes do confronto. Todavia, tudo indica que vai manter a base que atuou no confronto de ida. A postura do time deve ser bem mais ofensiva do que a vista em território boliviano.

O Aurora, por sua vez, chega animado por conta da vitória por 1 a 0 no clássico com o Jorge Wilstermann, no domingo, pelo Campeonato Boliviano, com um time misto. A delegação está desde segunda-feira no Brasil para se adaptar melhor ao calor carioca.

Para este duelo o time tem reforços. O zagueiro David Robles e o artilheiro Oswaldo Blanco, que cumpriram suspensão na ida, ficam à disposição. O primeiro reaparece na vaga de Ezequiel Michelli, enquanto que Serginho sai para a entrada de Blanco.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X AURORA-BOL

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 28 de fevereiro de 2024 (Quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)

VAR: Juan Soto (Venezuela)

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez, Alexander Barboza, Lucas Halter e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Jefferson Savarino.

Técnico: Fabio Matias

Aurora: David Akologo; Nelson Amarilla, René Barboza e David Rovles; Ramiro Ballivián, Martín Alaniz, Didí Torrico e Jairo Torrico; Darío Torrico, Oswaldo Blanco e Jair Reinoso.

Técnico: Mauricio Soria