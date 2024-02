Bahia renova com o jovem zagueiro Gabriel Xavier, cria da base do clube

Nesta terça-feira, o Bahia anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Gabriel Xavier até dezembro de 2027. Cria da base do clube nordestino, o atleta de 22 anos tem 47 jogos disputados pelo Esquadrão e dois gols marcados.

O jovem defensor foi um dos principais destaques da campanha do time sub-20 na Copa do Brasil de 2020, tendo chegado às finais contra o Vasco, anotando um tento na decisão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Bahia (@ecbahia)

Em 2023, fez sua temporada com mais jogos pelo profissional, totalizando 24 partidas disputadas, enquanto este ano, entrou em campo seis vezes, marcando um gol.

O Bahia jogará nesta quarta-feira, diante do CRB, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A bola rola às 21:30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé. Na competição, a equipe se encontra na vice-liderança do Grupo B, com seis pontos.