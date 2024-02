Autor de gol em Majestoso, Arthur Sousa perde espaço no Corinthians em meio à chegada de reforços

O atacante Arthur Sousa, autor do gol do Corinthians na derrota por 2 a 1 para o São Paulo nesse Campeonato Paulista, perdeu espaço com a chegada de reforços como Pedro Raul e Pedro Henrique. O último compromisso do camisa 29 foi justamente o Majestoso, realizado na Neo Química Arena.

Logo após o clássico, Arthur sofreu um edema na parte posterior da coxa e foi ausência por cerca de uma semana. Depois, mesmo que apto a jogar, não voltou a fazer parte da rotação da equipe. Nesse período, o Corinthians contratou nomes como Pedro Raul, que estava no Toluca, e Pedro Henrique, ex-Internacional. O primeiro ocupa exatamente a mesma posição que o Filho do Terrão, enquanto o segundo faz a beirada, mas também pode atuar por dentro.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que Arthur ainda sente desconforto físico e não está 100% para ajudar a equipe, mesmo estando à disposição.

Arthur foi relacionado para os jogos contra Portuguesa, Botafogo-SP e Cianorte, mas não entrou em campo. Diante de Palmeiras e Ponte Preta, o centroavante sequer foi relacionado.

Arthur, diferentemente de nomes como Léo Mana, Kayke e Breno Bidon, não possui mais idade para atuar nas categorias de base. Aos 20 anos, o atleta seguirá fazendo parte do time profissional do Corinthians ou será emprestado para ter maior minutagem. No seu último ano de sub-20, o jogador chegou a receber sondagem do Red Bull Bragantino, mas o negócio não avançou.

O jogador tem contrato com o Corinthians válido até setembro de 2025. Pelo profissional, Arthur Sousa acumula três jogos, com um gol marcado, uma vitória e duas derrotas.