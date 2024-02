Site diz que só quem tem QI alto acha bola de rúgbi em 30s; faça o teste

Do UOL, em São Paulo

Em meio ao Six Nations, um site de apostas criou um desafio incomum aos fãs do rúgbi: achar uma bola do esporte em questão em uma imagem que simula uma multidão acompanhando uma partida.

Como assim?

O objetivo é simples: achar, em menos de 30 segundos, a pessoa que está segurando uma bola de rúgbi. A foto é uma mistura de quebra-cabeças com ilusão de ótica.

O site afirmou que, quem conseguir achar o objeto dentro do tempo, tem um QI acima da média — não há comprovação científica, no entanto, sobre o fato em questão.

As figuras estão representando torcedores com diferentes cores, roupas e poses. Há alguns de braços cruzados, enquanto outros, por exemplo, gesticulam. Não há qualquer olho, nariz e boca nas figuras.

Veja a imagem ampliada e faça o teste

Imagem: Reprodução/Betway

SPOILER: não conseguiu? Nós ajudamos

É preciso ter atenção aos detalhes na região do peito das silhuetas, que podem dar pistas valiosas ao "desafiado".

A bola está localizada na parte inferior da imagem, mais precisamente à esquerda.

O torcedor que segura a bola é loiro e veste uma camiseta branca. Ele está na 2ª fileira, de baixo para cima, na imagem em questão.

Veja a resposta