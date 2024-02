Seleção Brasileira de futebol de areia é recebida com festa no Rio após conquista do hexa

Depois de conquistar no último domingo, pela sexta vez, o Mundial de Beach Soccer (2006, 2007, 2008, 2009, 2017 e 2024), a Seleção Brasileira de futebol de areia foi recebida com festa na tarde desta segunda-feira, por torcedores e familiares no saguão do aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro.

O Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, comentou sobre o título nos Emirados Árabes, diante da Itália, por 6 a 4.

"A conquista do hexacampeonato da Copa do Mundo entrou para a história da modalidade. O nosso objetivo é cada vez mais oferecer as melhores condições para que as seleções conquistem dentro de campo os seus títulos. Vamos investir ainda mais no Beach Soccer para o ciclo do heptacampeonato", afirmou o presidente da CBF.

Campanha histórica

Invicto, o Brasil levantou a taça vencendo todos os adversários. Antes de superar o Irã no último sábado, na semifinal, o time comandado por Marco Octavio derrotou Omã, Portugal, México e Japão nesta edição do Mundial.

Além do troféu, o goleiro Tiago Bobô conquistou a Luva de Ouro, enquanto o ala Mauricinho recebeu a Bola de Prata como o segundo melhor jogador da competição.

Emoção dos atletas e familiares

No pódio após a conquista, o fixo Bruno Xavier deu um abraço emocionado em Ednaldo Rodrigues e contou o que disse ao Presidente da CBF.

"Eu o agradeci porque a presença dele inspirou muito, nós, atletas, e a comissão. Estar presente é muito importante hoje. Ali foi uma gratidão, a presença dele nos fortaleceu muito, ter o nosso líder conosco, à frente. Foi um abraço de toda a nação brasileira ao nosso representante, a CBF hoje representa o maior futebol do mundo", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)

Pivô da Seleção Brasileira e eleito o melhor jogador do mundo, Rodrigo também comentou a emoção de retornar ao Brasil e receber o abraço da torcida e dos familiares.

"Satisfação imensa, sensação de dever cumprido. Graças a Deus, estamos com esse título, a sexta estrela tão sonhada, esse hexa maravilhoso, reencontrar nossa família, todos que apoiaram a gente, nos deram essa energia positiva. Agora é descansar e aproveitar esse título maravilhoso", descreveu.

Maria José, mãe do atleta Diogo Catarino, revelou que a família passou mal ao assistir à decisão diante da Itália.

"O pai dele assistiu ao jogo, nervoso e tomando água. Eu passei mal. Minha pressão foi a 15. Nervosa de ver o filho e todo mundo lutando pelo hexa. Foi emocionante, quando terminou, eu saí gritando. E agora é a emoção mais ainda de receber o meu filho e todos eles", comemorou.

Romário acompanha conquista em Dubai

Por fim, Romário, ex-jogador tetracampeão com a Seleção Brasileira em 1994, acompanhou o título do Brasil em Dubai e parabenizou a equipe pela conquista e a CBF pelo investimento que tem feito na modalidade.

"Tem que respeitar. Nós, do futebol de campo, somos penta e o beach soccer passou. Mais um motivo para a gente respeitar esses caras, entender que eles não chegaram de paraquedas aonde eles aonde chegaram, são merecedores de tudo que está acontecendo", exaltou.

"Parabenizar a CBF pela conquista, o presidente da CBF por entender que esse é um esporte que deve ser olhado dessa forma, com carinho e com respeito. Por isso que o beach soccer trouxe esse hexa para todos nós", acrescentou.