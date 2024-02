Santos tem seu maior lucro do ano na vitória contra o São Bernardo no Morumbis

A torcida do Santos compareceu em peso na vitória contra o São Bernardo por 2 a 1, no Morumbis, pelo Paulistão. Esse foi o maior lucro do Peixe na atual temporada.

O duelo rendeu no total R$ 2.026.735,00, com uma renda líquida de R$ 1.219.514,72. Contabilizando outras despesas não espeficadas, o montante a ser recebido pelo Alvinegro Praiano foi de R$ 883.247,61.

Antes, a maior renda havia sido no triunfo por 1 a 0 contra o Corinthians, na Vila Belmiro. O Santos lucrou R$ 589.641,45 no clássico, sendo que o valor bruto foi de R$ 883.595,00.

Uma linda festa no MorumBIS! ? pic.twitter.com/cKlpaXs7y8 ? Santos FC (@SantosFC) February 26, 2024

Ao todo compareceram mais de 50 mil pessoas para a partida, o que representa o maior público do Campeonato Paulista 2024 até o momento.

A vitória confirmou o Santos na liderança do Grupo A, com 22 pontos. Agora, o Peixe mira a classificação geral e tem o RB Bragantino, às 18h (de Brasília) desse domingo, em Bragança Paulista, como próximo adversário.