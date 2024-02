Samuel Xavier treina com elenco do Fluminense e pode enfrentar a LDU

O Fluminense já iniciou a preparação visando a partida de volta da Recopa Sul-Americana. Os tricolores encaram a LDU nesta quinta-feira, no Maracanã. O jogo de ida, em Quito, terminou com vitória por 1 a 0 da equipe da casa.

O técnico Fernando Diniz pode ter um importante retorno na partida. Isso porque o lateral direito Samuel Xavier treinou normalmente nesta segunda-feira.

Semana de decisão começando no CT Carlos Castilho! É pela @ConmebolRecopa! ??? ?: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/gZ5bta2Ysl ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 26, 2024

O defensor vem convivendo com dores no joelho . Seu último jogo pelo Fluminense foi a final do Mundial de Clubes contra o Manchester City, no dia 22 de dezembro do ano passado.

O Fluminense precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o título da Recopa Sul-Americana.