Quem foi bem e quem foi mal no empate do São Paulo contra o Guarani

O São Paulo até saiu na frente, mas levou o empate e ficou no 1 a 1 com o Guarani, ontem (25), em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O UOL elegeu um destaque positivo e um negativo do time no duelo disputado no Brinco de Ouro, em Campinas.

Quem foi bem

Rafael: sem culpa no gol do Guarani, o goleiro salvou o Tricolor da derrota já nos minutos finais, em chance clara da equipe da casa. No decorrer do jogo, foi seguro nas reposições e saídas com os pés.

Quem foi mal

Ferreira: titular, o atacante teve algumas boas chances de marcar, mas desperdiçou todas. Ele também pecou em algumas tomadas de decisões quando teve a bola mais afastado do gol adversário.