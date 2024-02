O que o Flamengo fez para o gramado do Maracanã ir das críticas aos elogios

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

"O gramado hoje estava muito bom". O elogio de Matheus Bachi, auxiliar técnico do Flamengo, após o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, tem explicação: uma reunião durante a semana entre comissão técnica, administração do estádio e a Greenleaf, empresa responsável pela manutenção do campo.

O que aconteceu

As partes conversaram na quinta-feira (22) sobre o assunto, em um momento de críticas ao estado do gramado do Maracanã.

A reunião foi vista como um meio de aproximar as partes, para que a gestão do campo executasse o máximo possível para deixar o gramado do jeito que a comissão técnica queria.

Mas qual é o jeito que Tite gosta? Um campo que permita troca de passes rápidos, facilite o domínio e não deixe a bola "viva". A reclamação direcionada à bola do Carioca faz parte do contexto.

O que mudou para o Fla-Flu? A solução aplicada para o jogo de ontem (25) foi deixar o campo com a grama um pouco mais alta, passando de 19 milímetros para 21 milímetros, segundo o UOL apurou. O campo também recebeu adubo.

Essa dimensão deixa o campo mais "fofo" e também agrada o Fluminense, que tenta aplicar um estilo de jogo parecido quando tem a posse — muitos passes e jogadas rápidas.

A irrigação tem papel importante nesse contexto. Aí, a gestão do estádio precisa calibrar de acordo com o horário do jogo. Às 16h, é preciso molhar por mais tempo do que se fosse à noite: o calor faz a água evaporar mais rápido.

Mas pecar por excesso e encharcar o campo, por si só, não é solução. Isso pode fazer com que vire lama. A areia molhada pode causar lesões, segundo quem cuida do campo.

Muitos jogos

O Maracanã receberá 11 jogos em 28 dias, contando entre 4 de fevereiro até 3 de março.

Tite foi um dos que criticaram o campo, que não se recuperou plenamente dos shows que recebeu em dezembro do ano passado.

A reunião de semana passada serviu para ressaltar que não dá para escapar de um cenário de muitos jogos no estádio, usado por Flamengo e Fluminense.

A perspectiva da gestão do Maracanã é que o cenário fique melhor em março.

Mas na quinta-feira (29) tem jogo importante: a volta da Recopa, entre Fluminense e LDU. No fim de semana, o Fla joga sábado contra o Madureira, enquanto no domingo acontece o clássico Fluminense x Botafogo, pela última rodada da Taça Guanabara.