'Angulação agressiva' chama atenção em tênis de corrida da Mizuno; veja

O novo tênis da Mizuno chega ao mercado de corridas com tecnologia inovadora e uma anatomia bastante incomum: é o Wave Rebellion Pro 2, já disponível para compra.

Conheça o modelo

O modelo tem uma angulação de 11°, que faz parte da tecnologia Smooth Speed Assist (SSA). A geometria é considerada mais agressiva porque favorece na velocidade do corredor e, de quebra, reduz a carga sobre os músculos — principalmente da panturrilha.

A Mizuno classifica o tênis como o "mais rápido para provas de longas distâncias". Ele é indicado para atletas profissionais e se destaca por pesar apenas 215 g mesmo com a espuma que eleva o design.

O tênis conta com placa de carbono que amplia o efeito "trampolim". A tecnologia facilita a pisada e gera mais conforto ao consumidor.

O Pro 2 é a atualização do Pro 1, que ganhou prêmios em eventos do segmento no ano passado, e chega ao mercado custando cerca de R$ 1.999.

O novo modelo também tem foco na sustentabilidade, como explicou Rogério Barenco, gerente-geral da marca no Brasil.

A Mizuno está perseguindo bastante essa questão da sustentabilidade. No Wave Rebellion Pro 2, 90% do tecido do cabedal é feito de material reciclado. Isso está muito presente nos nossos produtos Rogério Barenco, ao UOL

Outra novidade é o Wave Rebellion Flash 2, um modelo considerado "intermediário". Ele chega ao mercado custando cerca de R$ 1.299 e também foi pensado para corredores que buscam um tempo rápido.

O que mais Barenco falou?

Consolidação da marca. "É bem interessante olhar negócios que duram tanto tempo. A Mizuno é uma marca centenária japonesa e eu gosto de sempre falar: as marcas japonesas prezam muito pela qualidade do produto. Eu diria que talvez essa seja a maior razão pelo qual a Mizuno está durando tanto tempo. Criações japonesas são super conhecidas em todas as áreas: carro, eletroeletrônico... sempre são os mais duráveis e os que dão menos problema."

Efeitos da covid-19 no mercado de corridas. "A pandemia trouxe o assunto saúde. Com o passar do tempo, todo mundo queria voltar porque, de alguma forma, paramos. Algumas pessoas continuaram fazendo os esportes individuais, mas de máscara e com uma série de adaptações. A preocupação com saúde já estava na pauta, mas ganhou força no pós-pandemia. Seja promovendo um evento ou estimulando uma pessoa a começar a correr oferecendo um equipamento, conseguimos trazer motivação."

Pandemia afetou atividades esportivas em todo o mundo; alguns passaram a correr de máscara Imagem: Getty Images

Diferenças do Pro 1 para o Pro 2. "As principais são que aumentamos a quantidade da espuma da parte superior, ajustamos o desenho da placa para ampliar o efeito trampolim e aumentamos a angulação, que agora é de 11° e mais agressiva. Por fim, melhoramos a questão da estabilidade."

Diferenças do Flash 1 para o Flash 2. "Esse é totalmente diferente porque foi totalmente redesenhado. Também foi pensado para corredores que buscam um tempo rápido. Não é ideal para iniciantes, mas sim para intermediários ou profissionais. Nele, começamos a usar tecnologias de supertênis em outra linha. Acaba sendo uma ótima opção com preço intermediário."

Desafios do mercado nacional. "O Brasil é um país de oportunidade. Pelo fato de o público ter uma renda menor, há um desafio: os tênis importados são caros. No fim das contas, a gente sabe que o preço na ponta é inacessível para parte da população. É um grande desafio para as marcas, mas temos no nosso portfólio produtos que atendem também corredores iniciantes e intermediários."

Oportunidades no mercado nacional. "Quando olhamos o número de corredores no Brasil diante de outros países, vemos que há margem para crescimento. Tem muita gente para entrar, e temos uma gama de produtos para todos."

Próximos passos da empresa. "A inovação é muito importante. A gente vai trazer um produto que não existe na nossa linha no início do 2° semestre. Estamos também em desenvolvimento de uma nova linha de produtos elaborada no Brasil, justamente para dar acesso a mais corredores aos produtos da Mizuno."