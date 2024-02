Marcílio Dias x Vasco: confira prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

O Vasco da Gama dará uma pausa no Campeonato Carioca para estrear na primeira fase da Copa do Brasil, na noite desta terça-feira. O Cruzmaltino vai encarar o Marcílio Dias, no Estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí, Santa Catarina. O duelo está marcado para às 21h30 (de Brasília).

O jogo terá transmissão dos canais fechados SporTV e Premiere.

O confronto válido por uma vaga na segunda fase da competição será único e o visitante tem a vantagem do empate para se classificar.

A equipe de São Januário está na quarta colocação do Carioca e vem de vitória apertada sobre o Volta Redonda, por 2 a 1, no último sábado, em partida disputada em Cariacica, no Espírito Santo. A delegação retornou ao Rio no domingo e o técnico Ramón Díaz teve apenas a segunda-feira para realizar o único treino antes da partida.

O Marcílio Dias, por sua vez, faz boa campanha e é vice-líder do Campeonato Catarinense e promete dificultar as coisas para o Cruzmaltino. Para isso, a equipe de Waguinho Dias conta com a presença da torcida, que esgotou os ingressos para a partida. O Marcílio Dias está invicto em seu estádio no Estadual, com quatro vitórias e um empate.

Para encarar o Marinheiro, o Vasco terá o retorno do lateral esquerdo Paulo Henrique, que cumpriu suspensão pelo terceiro amarelo contra o Volta Redonda. O treinador tem ainda uma dúvida no ataque, entre David e Adson. O primeiro foi titular no sábado, mas o ex-corintiano entrou ao longo da partida e agradou.

FICHA TÉCNICA



MARCÍLIO DIAS X VASCO

Local: Doutor Hercílio Luz, em Itajaí (SC)



Data: Terça-feira, 27 de fevereiro de 2024



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS-Fifa)



Assistentes: Maurício Coelho Silva Penna (RS) e Michel Stanislau (RS)

MARCÍLIO DIAS: Filipe, Victor Guilherme, Sílvio, Milani e Airton; Felipe Manoel, Zé Vitor e Gustavo Poffo; Wendell, Juninho Tardelli e Téssio



Técnico: Waguinho Dias

VASCO: Leo Jardim, João Victor, Medel e Leo; Pedro Henrique, Zé Gabriel, Galdames, Payet e Lucas Piton; Vegetti e David



Técnico: Ramón Díaz