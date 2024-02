Lesão de Luiz Gustavo abre as portas para volta de James no São Paulo

O técnico Thiago Carpini está próximo de ter James à disposição no São Paulo para a disputa do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Com a baixa de Luiz Gustavo, que sofreu uma lesão no tendão da perna direita. o meia será sacado da lista do Paulistão. Isso abre a porta para a volta de James no São Paulo.

Carpini, em coletiva após o empate em 1 a 1 com o Guarani, revelou que a diretoria irá iniciar a papelada para fazer trocas de atletas e inscrever James. Se tudo correr bem, o colombiano pode ficar disponível já nesta semana.

O treinador se mostrou ansioso para tê-lo à disposição e rasgou elogios. Carpini tenta utilizar James desde o clássico contra o Corinthians, mas aguardou pela definição do futuro do jogador.

Espero que James seja um reforço e que entenda os processos. Chegará para ajudar e existe uma hierarquia que primeiro de tudo é o São Paulo. Acima de tudo. Mesmo quando manifestou o desejo de sair, nunca criou problemas e cumpriu com suas obrigações, com um astral bom. Esperamos que ele tenha capacidade de nos ajudar. É um cara de capacidade técnica indiscutível

Thiago Carpini, técnico do São Paulo.

O caso James

James iniciou a temporada em 'controle de carga'. O colombiano estava sendo preservado enquanto adquiria a melhor condição física.

Na final da Supercopa, James não viajou para Belo Horizonte e criou um "climão" no vestiário do São Paulo.

Na ocasião, jogadores que sequer tinham condição de jogo estiveram presentes, como Rodrigo Nestor, ao contrário do colombiano.

Dias depois, James se reuniu com a direção tricolor e pediu para deixar o clube. O meia seguiu treinando normalmente enquanto não acertava a rescisão amigável.

Cerca de 10 dias depois, voltou atrás na decisão de saída e pediu para continuar no São Paulo. Ele se reuniu com líderes do elenco, com o técnico Thiago Carpini e direção para pedir desculpas por não ter ido a BH e reforçou sua vontade de permanecer no clube.