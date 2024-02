Ex-presidente do Corinthians critica Abel: 'Se não gosta daqui, vá embora'

Mário Gobbi, presidente do Corinthians no triênio 2012-2015, teceu duras críticas a Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. O ex-cartola questionou alguns comportamentos do técnico palmeirense, como o modo que se relaciona com arbitragem, imprensa e jogadores.

Em entrevista ao podcast "Tomando uma com...", Gobbi mostrou indignação com o modo que Abel é tratado pela opinião pública, mesmo com seu temperamento acima do tom, segundo o ex-dirigente.

"Aí vem um português aqui, que tem um nível superior, e manda no árbitro, agride jogador do São Paulo, ofende o árbitro, c*** na cabeça da Federação, da CBF, e todo mundo baba ovo para ele. Ele é competente, mas aqui tem uma cultura, tem futebol... Sabe o que está acontecendo? Os outros técnicos estão começando a bater nos árbitros. Se ele pode fazer isso, o senhor Deus Abel, os outros passam a fazer também", comentou Gobbi, que relembrou o episódio entre Abel e Calleri durante um clássico entre São Paulo e Palmeiras, quando ambos se encararam à beira do gramado.

"Ele empurra o jogador adversário, ele pensa que é o quê? E os presidentes dos clubes estão quietos. Ele apita jogo. Se você não gosta daqui, vai embora, vai treinar o Almería, quem ele queira. Está uma vergonha. E ataca a imprensa, agride, ofende, é desrespeitoso. Ofende e ninguém fala nada, está tudo bem", complementou Gobbi, que antes de direcionar suas críticas ao português, refletiu sobre o momento do futebol brasileiro, defendendo a manutenção dos treinadores.

Na mesma entrevista, o conselheiro do Corinthians aproveitou para relembrar seu convívio com Tite. Gobbi contou histórias e afirmou que teve muito trabalho com o treinador que hoje está no Flamengo.

Como presidente do Corinthians, Gobbi conquistou uma Copa Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012), um Campeonato Paulista (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2013).

Já Abel, que chegou ao Palmeiras no segundo semestre de 2020, soma pelo Verdão duas Copas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022), dois Campeonatos Paulistas (2022 e 2023), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Supercopa do Brasil (2023).