Everton Cebolinha se destaca após chegada de Tite ao Flamengo

O atacante Everton Cebolinha vive grande fase no Flamengo. Após a chegada do técnico Tite, o atleta se tornou um dos principais jogadores do elenco rubro-negro.

Desde a estreia do treinador, o ponta-esquerda apresenta números expressivos. Ele lidera a equipe em grandes chances criadas, com sete, e em dribles realizados, com 52, de acordo com dados do Sofascore.

Everton entre todos do @Flamengo desde a estreia de Tite: 1º em grandes chances criadas (7)

1º em dribles certos (52)

2º em duelos ganhos (109)

2º em passes decisivos (35)

2º em finalizações no gol (18)

2º em Nota Sofascore (7.29)

3º em participações em gols (7) ?? pic.twitter.com/Dn8XUok5nX ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 26, 2024

Cebolinha também é o segundo jogador que mais venceu duelos (109), deu passes decisivos (35) e finalizou na meta adversária (18). Além disso, é o terceiro em participações diretas em gols, com sete.

Após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 0 neste domingo no Campeonato Carioca, Cebolinha contou como o técnico Tite o ajudou a voltar a atuar bem.

"Eu vivi temporadas anteriores de altos e baixos, isso para um atleta é muito difícil, obviamente, você acaba perdendo confiança. Mas desde a chegada do professor, ele deu a sequência que eu precisava e acabei retomando minha confiança. As coisas vão acontecendo naturalmente, eu tenho ajudado e fico muito feliz porque desde a minha chegada eu também esperava isso. Esperava ajudar de uma certa forma e graças a Deus no final do ano passado e nesse ano eu tenho ajudado e que possa ser assim até o fim", relatou.

O Flamengo retorna a campo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), contra o Madureira, pela última rodada da Taça Guanabara.

Os rubros-negros ocupam primeira posição da competição e têm tudo para conquistar o título. Eles estão com uma vantagem de três pontos diante o vice-líder Fluminense, além de um saldo de 19 gols contra oito do Tricolor Carioca.