Dybala decide para a Roma e Fiorentina bate Lazio de virada pelo Italiano

Duas partidas movimentaram o Campeonato Italiano nesta segunda-feira. Com gols de Dybala, a Roma bateu o Torino por 3 a 2 e, posteriormente, a Fiorentina venceu a Lazio por 2 a 1, de virada.

A Roma, assim, contabiliza 44 pontos ganhos e continua na sexta posição do Campeonato italiano. O Torino, por sua vez, segue na 10ª colocação, com 36 pontos.

Já a Fiorentina alcançou o sétimo lugar, com 41 pontos. Com a vitória, a equipe ultrapassou a própria Lazio, que caiu para a oitava posição, com 40 pontos.

Brilho argentino em Roma

A Roma abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo no Estádio Olímpico, com Dybala cobrando pênalti. Três minutos depois, Duvan Zapata aproveitou cruzamento de Bellanova e empatou.

Na segunda etapa, Dybala recolocou a Roma na frente aos 12 minutos, com um golaço de muito longe. Aos 24, após assistência de Lukaku, o argentino fez o terceiro. O Torino chegou a descontar com um gol contra de Huijsen, aos 44 minutos.

De virada!

Jogando em casa, a Fiorentina colocou três bolas na trave durante a primeira etapa, mas foi a Lazio que saiu na frente, aos 46 minutos, em contra-ataque concluído por Luis Alberto.

A Fiorentina empatou aos 15 minutos do segundo tempo, quando Kayoté aproveitou o cruzamento e deixou tudo igual. Aos 20 minutos, Belotti foi derrubado na área e o árbitro assinalou o pênalti, confirmado pelo VAR. Na cobrança, Nico González acertou a trave.

Para a sorte do argentino, a cobrança desperdiçada não fez falta. Aos 24 minutos, Bonaventura aproveitou o rebote do goleiro Provedel e devolveu a vantagem à Fiorentina.