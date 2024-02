Brasil vence novamente o Paraguai e segue na liderança do grupo pelas Eliminatórias da Americup 2025

Na noite desta segunda-feira, em jogo válido pela segunda rodada da terceira fase das Eliminatórias para a Americup 2025, a Seleção Brasileira visitou o Paraguai na SND Arena, em Assunção, e venceu por 108 a 53.

Com o resultado, o Brasil, que já havia estreado com uma vitória pelo placar de 108 a 43 diante do mesmo adversário, emendou o segundo triunfo seguido e, assim, lidera o Grupo B, com quatro pontos. No entanto, o Uruguai, segundo colocado, ainda joga nesta segunda-feira, diante do Panamá. Por outro lado, o Paraguai subiu para a terceira colocação, entretanto o Panamá também entra em quadra ainda hoje.

Pela competição, o Brasil retorna às quadras somente no dia 21 de novembro, contra o Uruguai, às 18h00 (de Brasília), na Arena Riga, na Letônia, pela terceira rodada. Já o Paraguai duela diante do Panamá, no mesmo dia, também às 18h00, pela terceira rodada.

Antes disso, porém, a Seleção Brasileira tem compromisso pelo Pré-Olímpico, diante de Montenegro, no dia 2 de julho, às 12h00 (de Brasília), Arena Riga, na Letônia.

Por fim, a AmeriCup será disputada do dia 23 até 31 de agosto de 2025.