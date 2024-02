'Torneio merecia um brasileiro campeão', diz Matos após título do Rio Open

Do UOL, no Rio de Janeiro

O gaúcho Rafael Matos, de 28 anos, tornou-se o primeiro brasileiro campeão do Rio Open em dez anos de edição. Ele venceu a competição de duplas com o colombiano Nicolas Barrientos ao bater os austríacos Lucas Miedler e Alexander Erler, com parciais de 6/4 e 6/3.

Citou antecessores

Matos fez questão de citar seus compatriotas que foram vices no Rio Open. Marcelo Melo ficou em segundo, em 2023 e 2014. Bruno Soares, em 2022. Thomas Bellucci e Rogério Dutra Silva, em 2019.

Para mim, é uma honra. Aquele cara ali [Bruno Soares] bateu na trave. O Marcelo Melo bateu na trave, é uma honra estar no meio desses caras. Gigantes do nosso esporte, do nosso país, nos abriram as portas onde ninguém havia trilhado esse caminho. Agora eu e vários jovens estão indo pelo caminho das duplas. É muito especial. Esse torneio merecia um brasileiro campeão

Rafael Matos

O gaúcho de Porto Alegre agradeceu o apoio da torcida. Após a partida, ele quebrou o protocolo e "invadiu" a arquibancada para abraçar os familiares.

Quando estavam cantando nosso nome era muito emocionante, arrepiava o corpo inteiro, sensação única. Não sei nem o que falar

Rafael Matos

O tenista já havia sido campeão do Australian Open em 2023. Na ocasião, o título veio nas duplas mistas com Luisa Stefani. Eles foram a primeira dupla 100% brasileira a conquistar um Grand Slam.