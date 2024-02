Recuperado de lesão, Yuri Alberto será titular no Corinthians contra a Ponte; veja escalações

O Corinthians está definido para a partida contra a Ponte Preta, neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A equipe de António Oliveira contará com o retorno do atacante Yuri Alberto, recuperado de uma contusão na costela. Ele inicia como titular.

Apesar da presença de Yuri, Pedro Raul, lesionado, e Igor Coronado, buscando melhor forma física, ainda não ficam à disposição. Sem Cássio, suspenso, Carlos Miguel segue como titular na meta corintiana.

A escalação do Corinthians tem: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley e Yuri Alberto.

Sem perder há três rodadas e embalado pela classificação à segunda fase da Copa do Brasil, o time ainda sonha com uma vaga no mata-mata do Paulistão. Por isso, uma vitória é fundamental para manter a equipe viva na disputa pela classificação.

No momento, o Corinthians ocupa a lanterna do Grupo C, com 10 pontos, mas, se vencer, pode encostar na Inter de Limeira, segunda colocada da chave.

A Ponte Preta, por sua vez, busca a reabilitação para retornar à zona de classificação à próxima fase. A Macaca está a dois jogos sem vencer e aparece no terceiro lugar do Grupo B, com 13 pontos, e pode assumir a segunda colocação da chave em caso de vitória.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 20h, na Neo Química Arena. O árbitro do duelo é Matheus Delgado Candaçan, que será auxiliado por Neuza Inês Back e Ítalo Magno de Paula. Rodrigo Guarizo do Amaral comandará o VAR.