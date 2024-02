Raniele valoriza entrega do Corinthians após derrota, mas alerta: "Estamos devendo"

O Corinthians tentou, pressionou, martelou, mas foi superado pela Ponte Preta na noite deste domingo, por 1 a 0, na Neo Química Arena. Ao final da partida, o volante Raniele lamentou o resultado final, mas agradeceu pelo apoio dos torcedores, que aplaudiram o time mesmo com o placar adverso.

"Eles entendem que nós nos entregamos. Acabamos tomando gol na bola parada. Agradecer a torcida que até o final apoiou. A gente tá devendo, precisa vencer os jogos, estamos nos entregando, mas temos que dar um pouco mais nos jogos", disse o jogador à CazéTV, na saída de campo.

Com o resultado, o Timão perde a primeira com o técnico António Oliveira e se complica na briga pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista.

A equipe corintiana segue com os mesmos dez pontos, quatro a menos que a Inter de Limeira, que figura na segunda posição do Grupo C. A duas rodadas para o fim da primeira fase, o Corinthians é o lanterna da sua chave.

O Corinthians agora tem uma semana livre e retorna a campo só no próximo sábado, quando enfrenta o Santo André na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Estadual. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).