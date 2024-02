Palmeiras tem folga após vitória sobre o Mirassol e se reapresentará nesta segunda-feira

Na noite do último sábado, o Palmeiras garantiu a classificação antecipada às quartas de final do Campeonato Paulista. O Verdão bateu o Mirassol de virada, por 3 a 1, na Arena Barueri, e avançou ao mata-mata do Estadual com três rodadas de antecedência.

Após o triunfo, o Alviverde teve o domingo de folga para recarregar as energias e deve se reapresentar apenas nesta segunda-feira. O dia de descano já estava previsto na semana do elenco, independentemente do resultado contra o Mirassol.

Dessa forma, o elenco palmeirense deve iniciar a preparação para o confronto diante da Portuguesa nesta segunda-feira. O embate está marcado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Canindé, e é válido pela quinta rodada - precisou ser adiado por conta da decisão da Supercopa do Brasil.

Com o Palmeiras já assegurada às quartas de final, o técnico Abel Ferreira pode aproveitar a oportunidade para descansar seus principais jogadores e dar chance aos atletas que acumulam poucos minutos como titulares na temporada, como Fabinho, Vanderlan, Estêvão, Garcia, entre outros.

O primeiro com a camisa alviverde é sempre inesquecível ??#AvantiPalestra pic.twitter.com/5WM2aBTPPO ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 25, 2024

Além disso, para o duelo diante da Lusa, o treinador seguirá com o importante desfalque de Gustavo Gómez, que sofreu uma fratura no dedo do pé esquerdo duante o Derby. Além do zagueiro, os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues seguem em recuperação de suas respectivas lesões.

O Verdão é o atual líder do Grupo B do Estadual, com 21 pontos conquistados após nove jogos - tem oito de vantagem sobre o Água Santa, segundo colocado. No entanto, ainda nessa primeira fase, o grupo alviverde tem um objetivo a buscar: o topo da classificação geral.

Com a vitória do Santos sobre o São Bernardo neste domingo, o Palestra Itália caiu para a segunda colocação da tabela geral do Paulistão, mas tem um jogo a menos. Com isso, um triunfo sobre a Portuguesa nesta quarta-feira pode colocar o Palmeiras na liderança da classificação.