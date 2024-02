Modric decide, Real Madrid vence Sevilla e mantém larga vantagem no topo do Espanhol

Um dos duelos mais aguardados da 26ª rodada do Campeonato Espanhol foi realizado neste domingo. O Real Madrid bateu o Sevilla, por 1 a 0, no Santiago Bernabéu. Luka Modric entrou no segundo tempo e decidiu para os merengues com um belo gol de fora da área.

Com o resultado, o Real Madrid de Carlo Ancelotti voltou a vencer na competição e foi aos 65 pontos, se mantendo na liderança. Os madrilenhos têm oito pontos a mais que o vice-líder Barcelona, e nove de vantagem sobre o Girona (que ainda não jogou na rodada). Do outro lado, o Sevilla figura na 15ª posição, com os mesmos 24 pontos.

Agora, as duas equipes voltam a campo apenas no próximo fim de semana. Em compromisso válido pela 27ª rodada de La Liga, o Real Madrid visita o Valencia, no sábado (02/3), às 17 horas (de Brasília), no Mestalla.

O Sevilla, por sua vez, joga no mesmo dia que os merengues, mas um pouco mais cedo. O clube enfrenta a Real Sociedad a partir das 10 horas deste sábado, no Ramón Sánchez Pizjuán.

O jogo

A primeira grande chance do jogo foi do Sevilla, aos sete minutos. Ocampos recebeu bom lançamento do lado esquerdo, avançou e cruzou forte para dentro da área. En-Nesyri, porém, pegou mal e isolou.

Mas quem abriu o marcador foi o Real Madrid. Nacho roubou a bola de En-Nesyri e tocou para Vini Jr. O brasileiro encontrou lindo passe para Lucas Vázquez, que infiltrou na grande área pelo meio e concluiu a gol para fazer 1 a 0 para os merengues. Contudo, o tento foi anulado após o juiz revisar o VAR pegar uma falta do zagueiro madrilenho sobre o atacante adversário no início do lance.

Foi apenas aos 46 que uma nova chance apareceu. Federico Valverde recebeu do lado esquerdo e decidiu arriscar. O uruguaio finalizou forte de fora da área e obrigou o Nyland a mandar para escanteio.

O Real Madrid voltou do intervalo com tudo. Aos três minutos, após cruzamento rasteiro, Valverde se infiltrou na grande área e finalizou, mas a bola bateu na trave e não entrou. Minutos depois, Vini Jr teve grande chance e finalizou ao gol para defesa de Nyland.

Aos 23 minutos, os merengues criaram nova chance, dessa vez com Rodrygo. O brasileiro invadiu a grande área pelo lado esquerdo e finalizou ao gol. Novamente, Nyland impediu o que seria o primeiro gol do Real na partida.

E foi aos 35 minutos que o Real Madrid conseguiu de fato inaugurar o placar. Luka Modric, que havia acabado de entrar, ficou com a sobra na meia lua após corte da zaga do Sevilla. O croata tirou o marcador e finalizou ao gol, acertando lindo chute para superar Nyland.