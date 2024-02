Inter reage duas vezes, vira no fim e bate Grêmio em Gre-Nal eletrizante

Depois de ficar atrás duas vezes no placar, o Inter buscou a virada sobre o Grêmio, venceu por 3 a 2 no Beira-Rio, hoje (25), e disparou na liderança do Campeonato Gaúcho após dez rodadas.

O que aconteceu

Renê abriu o placar com um gol contra para o Grêmio e Maurício empatou para o Inter na primeira etapa.

No segundo tempo, Villasanti colocou o Grêmio na frente, e Alario empatou para o Inter. O atacante argentino havia acabado de entrar na partida.

Nos acréscimos da partida, Alan Patrick resolveu. Ele sofreu pênalti de Kannemann e bateu bem para virar o jogo e garantir a vitória colorada. Com o gol, Alan Patrick chegou a quatro em Gre-Nais, igualando ídolos do Inter como Fernandão, Cristian e Figueroa.

Depois do gol, uma confusão se instaurou no gramado, com os seguranças tendo que conter jogadores e comissões técnicas. Bustos e Nathan Fernandes acabaram amarelados perto do fim da partida.

Com triunfo, o Inter garantiu a melhor campanha do Campeonato Gaúcho, chegando a 25 pontos. A uma rodada do fim, os comandados de Coudet não podem mais ser alcançados na tabela. O Colorado volta a campo na próxima quarta-feira (28), quando visitam o ASA, pela Copa do Brasil

Já o Grêmio é o segundo colocado, com 20 pontos. Os comandados de Renato Portaluppi enfrentam o São Luiz-RS na próxima quarta-feira (28), pela Recopa Gaúcha.

Como foi o jogo

O jogo começou nervoso, com as equipes fazendo muitas faltas. Antes dos 15 minutos, o árbitro Anderson Daronco já havia marcado sete faltas.

O Inter começou melhor, mas viu o Grêmio sair na frente com um gol contra. A equipe colorada dominava a posse de bola e tentava tomar a iniciativa no ataque nos primeiros minutos, quando o Tricolor abriu o placar em lance infeliz do lateral Renê.

Melhor no primeiro tempo, o Inter buscou o empate. Os comandados de Coudet não se abateram com o gol sofrido e buscaram o empate em bom lance de Maurício. A virada quase veio com Alan Patrick, mas as equipes foram para o intervalo com o placar igualado.

O segundo tempo começou mais aberto e com chances para os dois lados. O Grêmio aproveitou primeiro, e voltou a liderar o placar com gol de Villasanti. Alario empatou de novo alguns minutos depois.

Nos últimos minutos, o jogo voltou a ficar mais travado. Depois do empate do Inter, as equipes ficaram mais tensas e as chances de gol minguaram.

Alan Patrick decidiu nos acréscimos. O meia do Inter sofreu pênalti de Kannemann. O camisa 1 foi para a cobrança e marcou o gol da virada.

Lances importantes e gols

0x1: Aos 15 minutos de jogo, Reinaldo cruzou na área e ninguém do Grêmio apareceu. Renê tentou dominar para o goleiro Anthoni, mas pegou mal na bola, que ganhou velocidade e morreu no cantinho do gol.

1x1: Aos 25 minutos, Maurício dominou e, mesmo com pouco espaço, conseguiu bater forte de esquerda, no canto de Marchesín, deixando tudo igual.

1x2: Aos 10 minutos do segundo tempo, Villasanti avançou pelo meio e tentou um drible. A bola rebateu em Renê e voltou para o paraguaio, que bateu na saída de Anthoni e pôs o Grêmio na frente de novo.

2x2: Aos 19 minutos, Alario, que havia acabado de entrar, recebeu de Maurício e finalizou cruzado para deixar tudo igual de novo.

3x2: Aos 54 minutos, Alan Patrick bateu pênalti com tranquilidade, viu Marchesín cair para o lado errado e correu para o abraço.

FICHA TÉCNICA

Internacional 3x2 Grêmio

Competição: Campeonato Gaúcho - 10ª rodada

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data e horário: 25 de fevereiro de 2024 (domingo), às 18h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco

Cartões amarelos: Renê, Bustos (INT); Reinaldo, Nathan Fernandes, Kannemann e Rodrigo Ely (GRE)

Gols: Renê (contra), aos 15', e Maurício, aos 25 minutos do primeiro tempo; Villasanti, aos 10', Alario, aos 19' e Alan Patrick aos 52 minutos do segundo tempo

Internacional: Anthoni; Bastos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz (Wesley), Bruno Henrique (Alario) e Alan Patrick; Wanderson (Lucca), Maurício (Rômulo) e Enner Valencia (Bruno Gomes). Técnico: Eduardo Coudet.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Kannemann, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Du Queiroz e Dodi (Pavón); JP Galvão (André Henrique) e Gustavo Nunes (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Portaluppi.