Em final argentina, Báez vence Navone e conquista o título do Rio Open

O argentino Sebastián Báez conquistou, neste domingo, seu primeiro título de ATP 500 ao derrotar o compatriota Mariano Navone na final do Rio Open, principal competição da América do Sul.

Quinto cabeça de chave e 30º colocado no ranking mundial, o destro de 23 anos venceu com parciais de 6/2 e 6/1, em uma hora e 22 minutos de jogo no saibro do Jockey Club.

O tenista, filho de um veterano da Guerra das Malvinas (1982), alcançou o maior feito da carreira em sua terceira participação no quente e úmido torneio carioca.

Ele conquistou o quinto título do ATP Tour na primeira final argentina do evento e em duelo inédito contra o compatriota (113º do mundo) de 22 anos, a grande revelação ao avançar até a final vindo do qualifying.

Antes deste jogo, Báez tinha em seu currículo quatro troféus do circuito: Winston-Salem, Kitzbuhel e Córdoba em 2023 e Estoril em 2022, todos da categoria ATP 250.

Agora, ele faz parte de um seleto grupo que brilhou no saibro do Rio de Janeiro, como os espanhóis Rafael Nadal (2014), David Ferrer (2015) e Carlos Alcaraz (2022), além do argentino Diego Schwartzman (2018).