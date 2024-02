CBF adia partidas do Fortaleza após atentado a ônibus

A CBF confirmou o adiamento de duas partidas do Fortaleza pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil. O pedido, atendido na noite de ontem (24), foi feito pelo clube para que os jogadores feridos no atentado contra o ônibus da equipe possam se recuperar.

O que aconteceu

Fluminense-PI x Fortaleza passou do dia 29 de fevereiro para 3 de março. O duelo será às 18h30, no Lindolfo, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Botafogo-PB x Fortaleza, pela Copa do Nordeste, foi adiado do dia 5 para 6 de março. O jogo será realizado no Almeidão, às 19h.

Seis atletas do Leão do Pici foram atingidos: o lateral direito Dudu, os zagueiros Titi e Brítez, o volante Lucas Sasha, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar e o goleiro João Ricardo. Estes dois últimos, inclusive, precisaram tomar pontos.

Gonzalo Escobar, o lateral-esquerdo, foi o mais afetado pelos fragmentos, sofrendo um trauma cranioencefálico (TCE). O jogador ainda não tem previsão de retorno aos gramados, já os demais estão sendo acompanhados pelo departamento médico.

Ataque ao ônibus do Fortaleza

O ataque ao ônibus do Fortaleza por parte da Torcida Jovem do Sport aconteceu na noite da última quarta-feira, após o empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Sport pela Copa do Nordeste. Pedras e bombas foram arremessadas dentro do veículo.

Ontem (24), os jogadores do Sport entraram em campo para o clássico contra Náutico pelo Campeonato Pernambucano usando a camisa do Fortaleza. A equipe foi derrotada pelo placar de 1 a 0.