Carpini confirma inscrição de James no Paulistão e manda recado: "Acima de tudo o São Paulo"

Com a lesão de Luiz Gustavo no tendão de Aquiles, o São Paulo vai inscrever o meia James Rodríguez para a disputa do Paulistão. Ao confirmar a informação, o técnico Thiago Carpini afirmou que nada está acima do Tricolor.

"Em relação ao Luiz foi isso: ele teve uma lesão e o prazo de recuperação transcende o período da competição. O clube a partir de amanhã tomará as providências de documentação, essa parte burocrática do atleta. Espero que seja um reforço do São Paulo (James), que ele entenda que ele vai ser mais um para nos ajudar e que tem uma hierarquia, que acima de tudo tem o São Paulo, depois atletas, comissão técnica, staff, as pessoas que fazem o clube", iniciou.

"Ele entendeu isso (acima de tudo tem o São Paulo), é um cara que mesmo quando manifestou o interesse de não estar mais no clube, nunca criou nenhum tipo de problema", completou.

Por conta do pouco espaço no clube, James chegou a pedir para sair do Tricolor, mas recentemente mudou de ideia e foi reintegrado ao elenco. O treinador detalhou o processo da permanência do meia.

"O contato que eu tive com o James foi ele que teve comigo, posteriormente com o grupo e anteriormente com a diretoria, se desculpando por não ter ido a Belo Horizonte. Isso foi muito nobre da parte dele. Nesse ponto, ele sabe que errou por mais que ele não tivesse mais com a cabeça no São Paulo, ele tinha sinalizado o interesse de não permanecer no São Paulo e a gente respeitou", disse.

"Queremos trabalhar com as pessoas que queiram estar no São Paulo e acho que ele entendeu que temos um bom ambiente, um ano próximo pela frente. Tudo isso, talvez tenha despertado a vontade no James de permanecer", finalizou.

Ainda sem deslanchar pelo clube do Morumbis, James participou de 14 jogos, com um gol e três assistências. Agora, ele terá a oportunidade de provar o seu valor ao são-paulino.

Há quatro jogos sem vencer, o São Paulo está na segunda colocação do Grupo D, com 15 pontos, à frente do São Bernardo pela vantagem no saldo de gols. Em jogo atrasado, o Tricolor enfrenta a Inter de Limeira nessa quarta-feira, às 21h35 (de Brasília), em Brasília.