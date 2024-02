Benfica goleia e aproveita tropeço do Sporting para abrir vantagem na ponta do Português

Neste domingo, o Benfica recebeu o Portimonense, pela 23ª rodada do Campeonato Português. Os donos da casa venceram por 4 a 0, com gols de Rafa Silva, David Neres e Di María. Com o tropeço do Sporting, o time abre vantagem na liderança.

A vitória leva o Benfica aos 58 pontos, dois a mais que o Sporting, que empatou por 3 a 3 com o Rio Ave e chegou aos 56 pontos, mas ainda tem um jogo a menos. Já o Portimonense permanece com 22 pontos e cai para a 16ª posição.

O Benfica volta a campo nesta quinta-feira, às 17h45 (de Brasília), contra o Sporting, pelo jogo de ida da semifinal da Taça de Portugal. Já o Portimonense enfrenta o Vizela no domingo, às 12h30, pelo Campeonato Português.

Os gols da partida foram marcados apenas no segundo tempo. Rafa Silva recebeu de Alexander Bah aos 10 minutos e bateu de trivela para abrir o placar.

Dois minutos depois, Kokçu tocou para David Neres, que, na cara do gol, ainda driblou o goleiro antes de marcar. Aos 14, Rafa Silva cruzou para Di María finalizar de primeira e fazer o terceiro.

Aos 30 minutos da etapa complementar, Rafa Silva fez seu segundo depois de completar cruzamento de Kokçu e fechou a goleada do Benfica.