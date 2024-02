Após Flamengo vencer, Tite revela recado à seleção: 'Leva todo mundo'

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Tite revelou um recado que deu a Juan, que deixou o Flamengo para ser coordenador técnico da seleção brasileira. A mensagem diz respeito a como o técnico enxerga o atual time rubro-negro e o início do trabalho de Dorival Júnior.

"Me permitam a inconfidência. Quando o Juan falou que estava saindo, ele falou: "Vou estar com alguns de vocês". Eu falei: "Leva todo mundo". E falei de coração, isso é reconhecimento profissional. E o Flamengo nos dá condições de ter peças de reposição, é garoto que está surgindo, contratações. É a lei do jogo", disse Tite, depois da vitória no clássico contra o Fluminense, pelo Carioca.

O jogo, inclusive, foi visto in loco por Rodrigo Caetano, novo coordenador geral de seleções da CBF. A próxima convocação da seleção será na sexta-feira (1), para os amistosos contra Espanha e Inglaterra, no fim de março.

"Todos os atletas do Flamengo estão disponíveis para a Seleção Brasileira. Não tenho direito nenhum como técnico de restringir. Sabe por quê? Porque é uma forma de ascensão profissional, de valorização, de objetivos, de crescimento. Não tenho esse direito. Que façam a escolha de maneira mais justa", comentou Tite.

O que mais Tite disse?

Equilíbrio do time

"Na vida, no esporte, em tudo, as pessoas acham que o equilíbrio é fácil. Mas é muito difícil. Tem diferentes jogos dentro do jogo. O primeiro tempo foi equilibrado. Mas no segundo tempo tivemos uma supremacia muito grande e nos fizemos merecedores do placar. Quando falo de equilíbrio falo de uma equipe que fez mais de dois gols por jogo e é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende, ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque é equilibrada".

Descrição do segundo gol

"Flamengo e Fluminense têm duas ideias muito parecidas. As duas equipes gostam da bola, gostam do jogo. Por vezes uma alterna para ser vertical, daqui a pouco a outra atrai para o lado para procurar o gol pelo outro. Mas são duas equipes que gostam de jogar futebol. Esse lance segue o princípio do basquete. Muitas vezes você roda a bola de um lado, do outro. Nisso, você mexe a marcação do adversário e as coberturas. É o primeiro movimento, segundo movimento, terceiro... Essa coordenação de sequência de movimentos é difícil de fazer. Daqui a pouco você encontra espaço de infiltração, você não faz isso a esmo, faz com objetivo para infiltrar. Nossa equipe é aguda, tem velocistas, tem Arrasca, De La Cruz, Igor..."

Horário do jogo

"Com esse calor, eu particularmente queria jogar à noite, te confesso. Eu, isoladamente, contra toda comissão técnica. Sabe por quê? Porque tu mais à noite, cansa menos. A marcação pressão alta fica mais fácil para fazer. Nós estabelecemos: acelera a pressão. Esse sol derrete o cara, então tem que haver uma alternância de movimento de pressão. Fizemos uma marcação média. Então tem que saber jogar nessas três pressões. Assim como a gente joga em contra-ataque. Quem vem fazer bloco alto, nós temos velocistas. Temos jogadas de aproximação, como foi no gol. Então procuramos ter essa alternância de movimentos".