Tite indica equipe titular do Flamengo para o clássico diante do Fluminense

O Flamengo tem sua equipe definida para o clássico diante o Fluminense. No encerramento da preparação, na manhã deste sábado (24), o técnico Tite apontou que fará ajustes no Rubro-Negro para o Fla-Flu que será realizado no domingo (25), pela décima rodada da Taça Guanabara.

O Rubro-Negro tende a ter mudanças em dois setores. Poupado diante do Boavista, Fabrício Bruno retornará à defesa para fazer dupla com Léo Pereira. No meio, Pulgar tende a iniciar a partida, após ter se recuperado de uma virose.

Tite também deve ter a baixa de Gerson. O camisa 8 se recupera do quadro de hidronefrose aguda com infecção renal.

O meia Arrascaeta está confirmado, assim como a linha de frente formada por Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

O Flamengo tem 21 pontos, assim como o Fluminense. Porém, por ter um saldo de gols superior, a equipe da Gávea está na liderança da competição.