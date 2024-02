Sevilla denuncia vídeo de Real Madrid criticando arbitragem do duelo

Na manhã deste sábado, o Sevilla emitiu um comunicado repudiando um vídeo produzido pelo Real Madrid sobre os árbitros envolvidos no confronto desta rodada do Campeonato Espanhol. O canal do clube merengue, Real Madrid TV, publicou um vídeo relembrando ocasiões em que o árbitro principal da partida, Isidro Díaz de Mera Escuderos, e o assistente de vídeo, Pablo González Fuertes, teriam prejudicado a equipe blanca.

O Sevilla denunciou o vídeo à RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol), alegando uma "campanha de perseguição e assédio" ao árbitro.

?? El #SevillaFC denuncia, ante el Comité de Competición de la @RFEF, el vídeo de Real Madrid TV contra los árbitros del #RealMadridSevillaFC.#WeareSevilla ? Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) February 24, 2024

Essa prática do Real Madrid de fazer vídeos que atacam a arbitragem já havia sido comentada pelo técnico Xavi, do Barcelona. Ele citou que os árbitros estavam sendo "condicionados" a apitar a favor dos merengues e "adulterando a competição". Agora, o Sevilla foi o primeiro a se mobilizar e fazer uma denúncia formal.

Algo semelhante foi visto no Brasil neste mês de fevereiro, quando o Santos emitiu uma nota contestando a escala da árbitra Edina Alves Batista para um clássico contra o São Paulo. O Alvinegro praiano alegou que Edina cometeu "graves erros" neste mesmo duelo em 2022, quando o Peixe foi derrotado por 3 a 0 pelo Tricolor.