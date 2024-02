Rivais no Paulista, São Paulo e Guarani decidiram o Brasileirão há 38 anos

São Paulo e Guarani fazem mais um embate em suas histórias, neste domingo (25), pela décima rodada do Campeonato Paulista de 2024. Em momentos distintos, os clubes realizaram a final do Campeonato Brasileiro de 1986. Ou seja, há 38 anos.

Na ocasião, o Tricolor saiu vitorioso, por 4 a 3 nos pênaltis após empate em 4 a 4 no placar agregado, e conquistou o segundo dos seis títulos brasileiros que possui em sua galeria de troféus - o primeiro havia sido em 1977, sobre o Atlético-MG, também nas penalidades máximas.

A primeira partida da decisão - que viria a ser disputada apenas em fevereiro de 1987 - teve mando do São Paulo e aconteceu no Morumbis para mais de 80 mil pessoas. Mesmo jogando em seus domínios, o time paulistano saiu atrás no jogo, com gol de cabeça de Evair - que se tornaria ídolo do Palmeiras posteriormente -, aos 15 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Chiquinho Carioca.

Apenas três minutos depois, os donos da casa empataram com Careca, que aproveitou sobra da bola dentro da área depois de chute de Sidney na trave. O camisa 9 precisou apenas empurrar a bola para o fundo do gol vazio.

🏆 No dia 25 de fevereiro de 1987, o Tricolor conquistou o Campeonato Brasileiro pela segunda vez!



O título da edição de 1986 veio no modo emocionante, com um gol épico de Careca no último minuto e decisão por pênaltis!



Guarani 3 (3) x (4) 3 São Paulo 🇾🇪



📸 Abril/Gazeta/AE pic.twitter.com/8cwzRJ3tMy -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 25, 2023

O título da edição de 1986 veio no modo emocionante, com um gol épico de Careca no último minuto e decisão por pênaltis!

Guarani 3 (3) x (4) 3 São Paulo ??

? Abril/Gazeta/AE pic.twitter.com/8cwzRJ3tMy

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 25, 2023

Três dias depois, a segunda decisão teve o Guarani como mandante e o Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), como palco. Atuando diante de quase 40 mil torcedores, o Tricolor, mais uma vez, saiu atrás, em gol contra de Nelsinho, marcado logo aos dois minutos de jogo. Aos nove, o São Paulo empatou em cabeçada de Bernardo, desviada por Ricardo Rocha, ainda zagueiro do Bugre, contra a própria meta.

Com a nova igualdade por 1 a 1 no tempo normal, o confronto foi para a prorrogação. No primeiro minuto do tempo extra, a equipe paulistana assumiu a liderança do placar, com gol de Pita, respondido seis minutos mais tarde, em empate de Boiadeiro. Já na segunda etapa, o Guarani fez o 3 a 2 com João Paulo, aos 17, e o Tricolor conseguiu levar a decisão para os pênaltis com gol de Careca no último minuto.

Vale lembrar que, enquanto o marcador ainda apontava 2 a 2, na prorrogação, Vágner Mancini, hoje treinador do Ceará, foi expulso por reclamação.

Por fim, Boiadeiro abriu a disputa de pênaltis e parou em Gilmar. Pelo lado são-paulino, Careca foi o primeiro a bater e também perdeu - o goleiro Sérgio Neri fez a defesa. No Guarani, João Paulo ainda desperdiçaria a sua cobrança e, como nenhum outro jogador mais errou, o São Paulo venceu por 4 a 3 e se sagrou campeão brasileiro de 1986. Dario Pereyra, Fonseca, Rômulo e Wagner Basílio foram os batedores do Tricolor a converter suas finalizações.

Terceiro colocado do Grupo D, o São Paulo visita o Guarani neste domingo (25), às 18 horas (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Dentro da zona de rebaixamento do Paulistão, o Bugre amarga a lanterna do Grupo B.