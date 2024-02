'Quase' goleiro e campeão da Copinha: quem é o técnico interino do Botafogo

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Técnico interino do Botafogo, Fábio Matias tentou ser goleiro e já foi campeão da Copinha como treinador.

O que aconteceu

Fábio Matias vai comandar o Alvinegro hoje, contra o Audax. O clube ainda não anunciou o substituto de Tiago Nunes, demitido na última quinta-feira, após empate com o Aurora, pela fase preliminar da Libertadores.

Ele chegou ao Glorioso no início do ano. É membro da comissão técnica permanente.

Tentou ser goleiro

Fábio tentou seguir carreira como goleiro. Natural de Santa Bárbara d' Oeste, interior de São Paulo, teve passagem na base do União Barbarense.

No clube, passou por diversas categorias. Ele lembra que, ao fazer a transição para o profissional, optou por seguir outro caminho. Um dos pontos foi a altura, uma vez que tem 1,77m.

Comecei a brincar no gol e surgiu uma oportunidade de fazer um teste na União Barbarense, time da minha cidade, na categoria infantil. Fiquei ali na categorias de base por alguns anos. Paralelamente, entrei na faculdade com 16 para 17 anos, e me formei com 20. Cheguei ao processo final de transição entre base e profissional, mas com a questão da faculdade, surgiu uma oportunidade de trabalhar com um treinador de goleiro que tinha sido meu treinador, e fui.

Fábio Matias, à FlaTV

Campeão da Copinha

Fábio começou como preparador físico. Na função, passou na base de clubes como Ituano e Guarani.

No Bugre, teve a primeira chance como treinador. Ele comandou a categoria sub-15 e também o sub-17.

Diversos clubes. Fábio passou, como treinador de base, por Deportivo Brasil, Grêmio, Internacional, Figueirense, Flamengo e Red Bull Bragantino.

Título da Copinha. O treinador conquistou a Copinha em 2020, pelo Colorado, em final contra o Grêmio. No Inter, ele esteve por cinco temporadas e criou grande identificação.

Chance no profissional. Esta não será a primeira oportunidade de Fábio no elenco profissional. Ele já comandou, interinamente, Figueirense, Internacional, Flamengo e Red Bull Bragantino.